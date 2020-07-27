Румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера киевского "Динамо", хотя возглавил столичную команду лишь 4 дня назад - 23 июля.

Данную информацию сообщило румынское издание gsp.ro.

А румынский журналист Эмануэль Рошу сообщает, что Луческу подал в отставку из-за фанатов. "Луческу говорит, что отношение ультрас к нему заставило его уйти менее чем через 96 часов в клубе", – написал Рошу.

Чуть позже изданию удалось пообщаться с самим тренером: "Я благодарю семью Суркис за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не могу быть в состоянии активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде во время занятий спортом", - цитирует издание Луческу.

Также он добавил, что всегда принимал спортивные вызовы и никогда не боялся трудностей. "Доказательство - переход из Галатасарая в Бешикташ или из Динамо Бухарест в Рапид Бухарест. Но меня встречали с надеждой и доверием, с помощью которого нам удалось выиграть титулы в соответствующих странах", - добавил тренер.

По словам Луческу, его приезд в "Динамо" не имеет никакого отношения к стоимости контракта, от отметил, что о денежном вознаграждении думал в последнюю очередь. Также он назвал главную причину своего ухода.

"Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думал, что пришло время перемен, которые вызвали бы эмуляцию, энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на который ее давали традиции и история этого клуба. Мой приезд в Динамо Киев не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой.

Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных.

Я хотел соревнования, как это было много лет назад. Украина этого заслуживает.", - говорится в сообщении Луческу.

Напомним, ультрас "Динамо" выступили с заявлением сразу после назначения Луческу новым главным тренером киевского клуба "Динамо". Они призывали его написать заявление на увольнение.

"Страна" подробно анализировала, что станет с киевским футбольным клубом после назначения румынского тренера.