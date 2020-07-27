Бывший народный депутат Верховной Рады Давид Жвания рассказал, как в 2012-2013 годах Петр Порошенко просил разрешения у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича баллотироваться на пост мэра Киева.

Об этом экс-депутат сообщили в своем новом видеообращении в YouTube.

"В 2012-2013 годах, до начала Майдана, Петр Порошенко очень-очень хотел стать мэром Киева. И не просто хотел, он пытался получить на это благословение от Виктора Януковича. Хотел, чтобы Янукович сначала назначил его главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил ему баллотироваться уже на выборах", - сказал он.

По словам Жвании, для этого Порошенко разговаривал с окружением Януковича.

"Он униженно сидел в приемных у Левочкина и Клюева. Он обещал им быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из Администрации Президента, только бы ему отдали Киев", - сказал он.

Кроме того, бывший депутат заявил, что он помогал Порошенко вести переговоры с руководством "Партии регионов" по этому поводу.

"Я встречался по этому поводу с некоторыми людьми, в том числе и от имени Порошенко обещал им дать взятку за содействие в решении этого вопроса. Однако нам не удалось договориться", - сказал он.

По его словам, Янукович лично принял решение отказать Порошенко, поскольку не доверял ему.

"Тогда было принято решение, что на выборах 2014 года от ПР должен был баллотироваться господин Попов. А Порошенко, хоть и очень расстроился, но согласился с решением Януковича. Он затаил обиду и ждал своего шанса. Этот шанс ему выпал уже в ноябре. Остальное вы все знаете", - сказал Жвания.

Напомним, ранее Жвания сообщил, что на предстоящих местных выборах экс-президент Порошенко может попробовать баллотироваться в мэры Киева.

В другом своем видео он рассказал, что за поддержку кандидатуры Порошенко со стороны Евросоюза он сам через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро.