Пресс-офицер Нацполиции в Полтавской области Роман Гришин рассказал "Стране" подробности спецоперации по поимке "полтавского террориста" Романа Скрипника, которого ищут уже четвертый день.

Об этом сообщает наш корреспондент, в понедельник, 27 июля.

По словам Гришина, спецоперация по поиску по поиску полтавского террориста в настоящий момент продолжается и не прекращалась ни на минуту.

“Сейчас продолжается операция и она не прекращалась ни на минуту: ни днём ни ночью. Задействованы как подразделения областного аппарата полиции так и подразделений смежных служб. Кроме этого, задействовано много поисковой техники. В том числе, квадрокоптеры и тепловизор", - сказал он.

Кроме того, как рассказал Гришин, у правоохранительных органов уже есть несколько версий о том, где может находиться Скрипник, но они пока засекречены.

"Есть рабочие версии, где он может скрываться, но я их сейчас не прокомментирую, так как это оперативная информация. Ближе к 17:00 возможно появится новая информация на сайте насчёт данной личности”, - подытожил пресс-офицер ГУНП в Полтавской области.

Напомним, 23 июля Скрипник пытался похитить авто, после чего взял в заложники полковника Национальной полиции Виталия Шияна и скрылся в Полтавской области. Спустя некоторое время террорист заложника невредимым. Главным требованием полтавского террориста стало не сажать его в тюрьму, поскольку на его счету целый ряд судимостей за кражи, мошенничество и хранение наркотиков.

Пока задерживать Скрипника у полиции не получается уже четвертый день подряд. Преступника искали около села Большой Байрак в Полтавской области, территорию его поиска значительно расширили. Известно, что диапазон поиска составляет несколько сотен гектаров полей и лесополос, расположенных поблизости. К ней привлечено много людей из разных подразделений и ведомств.