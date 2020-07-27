По состоянию на утро понедельника, 27 июля, в Украине девять областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, по критерию динамики распространения, где допустимыми являются 10%, не соответствуют Винницкая (21,63%), Волынская (41,45%), Ивано-Франковская (24,06%), Тернопольская (87,74%) и Черновицкая (38,89%) области.

По показателю загруженности коек, где допустимы не более 50%, не проходит Закарпатская область (63,18%).

А вот уровню позитивных результатов, который не должен превышать 10%, не соответствует Волынская (20,26%), Ивано-Франковская (12,56%), Львовская (11,05%), Ровенская, (11,60%), Тернопольская (11,96%) и Черновицкая (11,27%) области.

Напомним, что на утро понедельника, 27 июля, в Украине подтвердились 807 случаев заражения коронавирусом. Из них в Киеве - 70 заболевших.