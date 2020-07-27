В Украине полностью ликвидируют все старые районы, в связи с созданием 136 укрупненных районов вместо нынешних 490, в январе-апреле 2021 года.

Об этом сообщил источник в одной из районных администраций Киевской области, передают "Украинские новости".

"Это неофициальная информация, мы общались с комитетом (Верховной Рады) профильным, они сказали что полная ликвидация произойдет на начало 1-2 квартала следующего года", - сказал источник.

По словам источника, точной даты официально еще нет. Ее не знают, пока законопроект № 2598 о префектурах (об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти) еще не принят.

"Для того чтобы уничтожить что-то старое, нужно построить что-то новое, под чем-то новым мы понимаем прекрасно, что это будут префектуры. Законопроект о префектурах еще не принят, в какой редакции он будет, тогда уже будем понимать, как оно будет происходить", - добавил источник.

Отмечается, что процедура передачи имущества от ликвидированных районов тоже пока неизвестна из-за отсутствия законодательной базы для ее осуществления.

Напомним, в июне правительство предложило Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Позже Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 136 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Министров 129 укрупненных районов.

17 июня нардепы во время очередного заседания приняли за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине.