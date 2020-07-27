В понедельник, 27 июля, к официальному сайту Офиса президента Украины невозможно получить доступ, он перестал работать.

На момент написания заметки сайт Офиса президента president.gov.ua уже больше часа не прогружается. При заходе на него выдает белый экран с надписью "не удается зайти на сайт". На официальных страницах пока не указывают причину происходящего.

Отметим, что сбои сайта "Страна" заметила еще с 11:00, но в некоторые моменты нам удавалось "прорваться" на официальный ресурс президента.

Пользователи в соц.сетях заметили, что сайт не работает. В частности, Клим Братковский написал, "верните сайт президента".

Пользователь Facebook Александр Глущенко также обратил внимание на сбой в работе сайта Офиса президента. "Сайт president.gov,ua лег", - написал он.

Напомним, что за неделю, с 8 по 14 июля, на государственные органы власти Украины было совершено 947 кибератак. Около 48% из атак - атаки типа Brute Force (кибервзлом пароля путём перебора всех возможных вариантов ключа); 39% - типа Harvest Attack (техника, которую используют спаммеры для взлома электронной почты).

Также мы писали, что на карантине хакеры атаковали украинские банки и их клиентов через фишинговые письма.