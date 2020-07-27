У Зеленского по непонятным причинам не работает официальный сайт. Фото: Telegram/ Офис президента

В понедельник, 27 июля, к официальному сайту Офиса президента Украины невозможно получить доступ, он перестал работать.

На момент написания заметки сайт Офиса президента president.gov.ua уже больше часа не прогружается. При заходе на него выдает белый экран с надписью "не удается зайти на сайт". На официальных страницах пока не указывают причину происходящего.

Отметим, что сбои сайта "Страна" заметила еще с 11:00, но в некоторые моменты нам удавалось "прорваться" на официальный ресурс президента.

Сайт Офиса президента перестал работать. Скриншот: president.gov

Пользователи в соц.сетях заметили, что сайт не работает. В частности, Клим Братковский написал, "верните сайт президента".

Сайт Офиса президента перестал работать. Скриншот: Facebook/ Клим Братковский

Пользователь Facebook Александр Глущенко также обратил внимание на сбой в работе сайта Офиса президента. "Сайт president.gov,ua лег", - написал он.

Сайт Офиса президента перестал работать. Скриншот: Facebook/ Александр Глущенко

Напомним, что за неделю, с 8 по 14 июля, на государственные органы власти Украины было совершено 947 кибератак. Около 48% из атак - атаки типа Brute Force (кибервзлом пароля путём перебора всех возможных вариантов ключа); 39% - типа Harvest Attack (техника, которую используют спаммеры для взлома электронной почты).

Также мы писали, что на карантине хакеры атаковали украинские банки и их клиентов через фишинговые письма.

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