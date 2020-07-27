В понедельник, 27 июля, пункт пропуска "Еленовка" на неподконтрольной части Донецкой области снова на один день возобновил работу. Людей пропускают с 09:00 до 18:00.

Об этом со ссылкой на пресс-офицера Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко пишут "Новости Донбасса".

Пункта пропуска "Еленовка" граничит с КПВВ "Новотроицкое". С начала рабочего дня в сторону неподконтрольной властям территории уже пропустили 120 человек и 8 автомобилей, в то же время на подконтрольную территорию пропустили 70 человек и 8 авто.

Чтобы попасть на неподконтрольную территорию нужно:

получить разрешение так называемого "Межведомственного оперативного штаба" в Донецке;

пройти обязательную обсервацию продолжительностью 14 дней в определенных медучреждениях.

Чтобы выехать с неподконтрольной на подконтрульную территорию, необходимо:

иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или на подконтрольной Украине территории в Донецкой области,

пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения "Дій вдома". В случае, если у граждан нет возможности установить приложение на смартфон, им придется пройти двухнедельную обсервацию.

Также полноценной обязательной обсервации подлежат те, кому представители "ЛДНР" отказали во въезде и кто был вынужден вернуться обратно.

Напомним, участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились об открытии до 10 ноября двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в Золотом и Счастье Луганской области.

Также мы писали о том, как можно уехать из "ЛДНР" и вернуться туда из Украины и России.