Четверо рабочих в Харькове погибли во время осуществления ремонтных работ в колодце. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области в понедельник, 27 июля.

"Предварительно, трое мужчин и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сообщение о случившемся поступило в Основянский отдел полиции в понедельник около 14:15 от работника коммунального предприятия.

Информация внесена в Единый реестр учета. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Отметим, что в полиции не называют предприятие, в котром работали погибшие. Однако, по данным "Интерфакс-Украина", речь идет о КП "Харьковводоканал".

Напомним, ранее в Харькове на открытии фотостудии погибла фотограф. Девушка далеко отошла от огражденной территории, покинула пределы фотостудии, открывшейся на территории завода. Там она упала в шахту и разбилась насмерть.

Также сообщалось, что под Днепром 17-летний парень собирал картофель и погиб под комбайном.