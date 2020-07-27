В городе Дубно Ровенской области задержали сержанта разведывательной роты, которого подозревают в убийстве солдата-контрактника.

Об этом со ссылкой на информацию правоохранителей пишет УНН.

Военный, который служил по контракту водителем в разведроте военной части, поступил в реанимацию Дубенской центральной больницы с многочисленными повреждениями. В результате от травм туловища и головы солдат 1982 года рождения скончался.

По подозрению в совершении преступления задержан сержант (1990 года рождения), который проходит службу по контракту в этой же разведывательной роте по контракту. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Напомним, на Волыни суд вынес приговор военному, который до смерти забил сослуживца.

Также мы писали о том, как суд оправдал украинского военного, который убил сослуживца и инсценировал его суицид.