В Ровенской области сержанта разведывательной роты подозревают в убийстве солдата-контрактника
В городе Дубно Ровенской области задержали сержанта разведывательной роты, которого подозревают в убийстве солдата-контрактника.
Об этом со ссылкой на информацию правоохранителей пишет УНН.
Военный, который служил по контракту водителем в разведроте военной части, поступил в реанимацию Дубенской центральной больницы с многочисленными повреждениями. В результате от травм туловища и головы солдат 1982 года рождения скончался.
По подозрению в совершении преступления задержан сержант (1990 года рождения), который проходит службу по контракту в этой же разведывательной роте по контракту. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.
Напомним, на Волыни суд вынес приговор военному, который до смерти забил сослуживца.
Также мы писали о том, как суд оправдал украинского военного, который убил сослуживца и инсценировал его суицид.