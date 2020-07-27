На украинско-венгерской границе в пункте пропуска "Тиса" пограничники задержали женщину, которая пыталась вывезти за границу двух восьмилетних сыновей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в Facebook, в понедельник, 27 июля.

Как отмечается, 44-летняя женщина ехала в микроавтобусе, следовавшем в Италию. Во время проверки она показала разрешение от отца о согласии на вывоз двух восьмилетних мальчиков за границу, якобы выданную Генеральным консульством Украины в Милане. Данный документ вызвал подозрение у пограничников. Во время проверки было установлено, что заявление поддельное.

В сообщении добавили, что после завершения процессуальных мер в отношении несовершеннолетних было вынесено решение об отказе в пропуске. По данному факту военнослужащие направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о подделке документов (ст. 358 УК).

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