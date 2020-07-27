В Министерстве здравоохранения Украины поделили вызовы экстренной медицинской помощи (ЭМП) на категории.

Об этом во время ежедневного брифинга в понедельник, 27 июля, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.

По ее словам, в Минздраве сейчас работают над оптимизацией ЭПМ. В данный момент отработаны оптимальные алгоритмы оказания экстренной медпомощи.

Так, все вызовы "скорых" будут разделены на категории:

В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут. В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут. "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы. "непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.

Кроме того, были обработаны критерии по каждой категории.

Были подготовлены изменения в приказ Минздрава Украины № 370 от 01.06.2009 г. "О единой системе оказания экстренной медицинской помощи". Обновленный приказ будет предусматривать типовое положение об отделении ЭМП в многопрофильных больницах интенсивной терапии, правила вызова бригады ЭМП, порядок транспортировки пациентов, порядок действий работников системы ЭМП во время возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации медико-санитарных последствий.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "скорая" опаздывает на вызовы почти в 70% случаев.

Также сообщалось, что в скорой помощи Бердянске произошла вспышка коронавируса. Заболели сразу восемь медиков.