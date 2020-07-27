От 10 до 20 минут ожидания. Минздрав поделил вызовы "скорой помощи" на категории
В Министерстве здравоохранения Украины поделили вызовы экстренной медицинской помощи (ЭМП) на категории.
Об этом во время ежедневного брифинга в понедельник, 27 июля, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.
По ее словам, в Минздраве сейчас работают над оптимизацией ЭПМ. В данный момент отработаны оптимальные алгоритмы оказания экстренной медпомощи.
Так, все вызовы "скорых" будут разделены на категории:
- В случаях, которые относятся к категории "критических" (признаки клинической смерти, обструкция дыхательных путей, политравма) прибытие ЭМП составляет до 10 минут.
- В категории "экстренных" вызовов (потенциально серьезные состояния) предусматривается, что прибытие бригады ЭМП состоится в течение 20 минут.
- "Неэкстренные" вызовы (показатели смертности низкие или нулевые) направляются в соответствующее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направит к пациенту бригаду ЭМП, которая не выполняет "критические" или "экстренные" вызовы.
- "непрофильные" случаи. Реагирование происходит без выезда бригады ЭМП, пациент получает консультацию по телефону или он будет направлен для оказания медицинской помощи к семейному врачу.
Кроме того, были обработаны критерии по каждой категории.
Были подготовлены изменения в приказ Минздрава Украины № 370 от 01.06.2009 г. "О единой системе оказания экстренной медицинской помощи". Обновленный приказ будет предусматривать типовое положение об отделении ЭМП в многопрофильных больницах интенсивной терапии, правила вызова бригады ЭМП, порядок транспортировки пациентов, порядок действий работников системы ЭМП во время возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации медико-санитарных последствий.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "скорая" опаздывает на вызовы почти в 70% случаев.
Также сообщалось, что в скорой помощи Бердянске произошла вспышка коронавируса. Заболели сразу восемь медиков.