Сегодня, 28 июля, церковь чтит равноапостольного князя Владимира Великого, который крестил Киевскую Русь. В этот день именины отмечают все, кто был крещен с именем Владимир в честь киевского князя. Либо же те Владимиры, чей день рождения выпадает на середину лета.

Кто такой равноапостольный Владимир

Киевский князь Владимир Святославич, получивший прозвище "Красное Солнышко" - это внук святой равноапостольной княгини Ольги, который смог продолжить дело своей бабушки - крестить Киевскую Русь, провозгласив в 988 году государственной религией христианство. Его имя со старославянского означает "владеющий миром".

Согласно летописи, правитель был крещен летом 988 года в церкви св. Иакова в Херсонесе. Он женился на сестре византийского императора - Анне. После чего вместе с женой вернулся в Киев и приказал всем принять новую веру, сбросив языческих идолов в Днепр.

Обратив в христианство свой народ, он надеялся объединить людей и укрепить государство. Со временем христианство действительно стало мощным толчком для развития образования и культуры. По преданию, князь Владимир до крещения не отличался нравственностью, был щедрым на пиры. Его знали как узурпатора власти, "великого распутника" и многоженца.

По некоторым данным, Владимир Великий умер в возрасте 73 лет под Киевом, в селе Берестово, его похоронили в Десятинной церкви. Первые сведения о канонизации Владимира Крестителя относятся к 13 веку.

В Киеве памятник князю Владимиру Великому открыли в 1853 году и освятили в 1896 году. Святому молятся об исцелении болезней (при слабом зрении). Верующие просят у Владимира Крестителя помощи в укреплении веры, прекращении ссор и избавлении от внешних врагов.

Именины Владимира отмечают несколько раз в году, но остальные даты в честь других святых. Обычно такие дни называют Днем ангела, но в церковной традиции День ангела - это день крещения, когда человек получает ангела-хранителя. А именины - дата в церковном календаре, когда чтят память святого, в честь которого было выбрано имя.

Открытки с именинами и поздравления

Бажаємо, Володимире, щоб всі твої мрії збулися! Будь спритним і сміливим! Нехай тобою ніколи не заволодіють ані смуток, ані розчарування. Неодмінно будь веселим, випромінюй радість і отримуй від життя тільки найкраще.

Вова, пусть в руках будет власть, мир и благополучие! Оставайся мужественным в любой ситуации, пусть тебе покоряются любые высоты, будь победителем по жизни. Достигай успеха и счастья легко! Пусть везение сопутствует в работе и личной жизни!

Оставайся верным своим принципам, держись за руку Счастье и опирайся на плечо Удачи. Пусть впереди идет Везение.

Будь добрым и смелым, устали не знай,

Мечты воплощай, люби и побеждай!

Владимир, умей владеть собой в любой жизненной ситуации. Пусть ангел поможет разглядеть настоящую любовь, искреннюю дружбу. Будь прозорлив, терпелив и мудр! С днем имени!

Вовочка, оставайся удачливым, пусть твой ангел-хранитель будет самым сильным и мудрым, придает тебе дерзновения или кротости в зависимости от жизненной ситуации!

Вова, оставайся командиром своей жизни, пусть ничто не сбивает с намеченного курса, живи в удовольствие!

Вова, не жалей о несбыточном и том, чего пока нет, имей веру в сердце, следуй желанию души и оставайся достойным сыном и отцом, другом и коллегой! Верь в свои силы и счастливую путеводную звезду! Пусть все сложится наилучшим образом!