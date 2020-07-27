В воскресенье вечером, 26 июля, двое молодых парней украли маршрутку типа "Богдан", после чего начали на большой скорости кататься по улицам. После этого они решили скрыться в неизвестном направлении, но их удалось задержать.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

"Вчера вечером патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством "Богдан". Патруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока первый отошел, двое молодых парней заскочили в салон и поехали в направлении улицы Кириловской. Инспекторы немелденно передали ориентировку всем автопатрулям", — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время "Богдан" удалось обнаружить на улице Тульчинской. К правоохранителям подошли очевидцы событий и рассказали, куда именно пытались бежать воры.

"Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали вероятных похитителей", — говорится в тексте сообщения.

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