В Полтавской области четвертый день ищут Романа Скрипника, который держал в заложниках начальника угрозыска областной полиции, когда его пытались задержать за угон авто.

К поисках подключили собак, тепловизоры, авиацию и квадрокоптеры. Прочесывают леса и поля. Но следов неуловимого "полтавского террориста" пока не обнаружили.

Операция по поимке Скрипника стала поводом для множества шуток в адрес полиции, которая недавно с помпой задержала террориста Максима Кривоша, захватившего автобус и взрывавшего гранаты в центре Луцка. Но не смогла справиться с его полтавским "коллегой", который взял всего одного заложника и не произвел ни одного выстрела.

Хотя уж этот инцидент однозначно является делом чести для полиции: ведь полтавский террорист захватил в заложники их высокопоставленного коллегу.

Разбирались, куда делся беглец и когда его поймают.

Лес оцепили, подключили квадрокоптеры

Роман Гришин, пресс-офицер ГУНП в Полтавской области рассказал "Стране" подробности спецоперации по поимке полтавского террориста, которого ищут уже четвертый день.

"Сейчас продолжается операция и она не прекращалась ни на минуту: ни днем ни ночью. Задействованы как подразделения областного аппарата полиции так и подразделений смежных служб. Кроме этого, задействовано много поисковой техники. В том числе, квадрокоптеры и тепловизор. Есть рабочие версии, где он может скрываться, но я их сейчас не прокомментирую, так как это оперативная информация. Ближе к 17:00 возможно появится новая информация на сайте насчет данной личности", - заявил Гришин.

Однако на момент публикации материала новая информация по делу отсутствует.

Полтавские СМИ пишут, что в операции задействованы 300 полицейских.

"Его могут звери разорвать". Когда найдут Скрипника

На данный момент известно, что зоной поисков определен Миргородский район. Территорию разбили на квадраты и прорабатывают населенные пункты, леса и поля.

Днем ранее советник главы МВД Михаил Апостол в эфире канала "Украина 24" заявил, что все родственники Скрипника уже найдены, а лес, в котором скрывается Скрипник, оцепили и все контролируется тепловизорами. По его мнению, на это уйдет еще "день-два".

Также Апостол предположил, что у Скрипника не все в порядке с психикой и, опасаясь попасть в тюрьму, он может покончить жизнь самоубийством.

"Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет, как загнанный волк там бегать, ну, сколько он будет бегать. Или покончит с жизнью..." - сказал Апостол. При этом он не исключил, что террорист может находиться и в другой лесной зоне - то есть не там, где его ищут. Но все равно выразил уверенность, что Скрипника задержат.

Спецштаб по поиску сбежавшего оборудован неподалеку от села Великий Байрак недалеко от Миргорода. Там довольно обширное лесничество. Если террорист скрывается там, задача усложняется: тот же Гадячский лесхоз раскинулся на 30 гектарах территории. А соседний Романовский гидрологический заказник - на 80 гектарах.

Немудрено, что Скрипника не могут найти. Ведь для этого пришлось бы проводить целую войсковую операцию. Заявленных трехсот человек для этого явно мало.

Другой вопрос, как получилось так, что террориста выпустили из поля зрения, когда он бросал машину и заложника и уходил в лес.

Теперь в полиции не исключают даже смерти Скрипника.

"Он может заскочить в воду где-то, в озеро, в болоте утонуть или прокопать полежать там. Его могут звери разорвать - я знаю, в тех лесах достаточно серьезные звери", - рисует перспективы Апостол.

Как автоугонщик захватил в заложники полицейского

Ранее судимый 32-летний Роман Скрипник, который успел отслужить в зоне АТО, утром 23 июля на территория бывшего хлебозавода в Полтаве взял в заложники полицейского, угрожая ему гранатой. Правоохранители пытались его задержать за угон автомобиля. Это произошло спустя день после захвата автобуса с заложниками в Луцке.

Главным требованием полтавского террориста стало не сажать его в тюрьму, поскольку на его счету целый ряд судимостей за кражи, мошенничество и хранение наркотиков.

Начальник уголовного розыска Полтавской области Виталий Шиян предложил обменять себя. После этого Скрипник забрал его и они уехали из города. Позже полтавский террорист отпустил Шияна, а сам скрылся в лесу в Решетиловском районе.

Роман Скрипник. Фото: Вконтакте

В МВД пояснили решение отпустить захватчика, поскольку это было оптимальным вариантом, иначе он мог взорвать гранату.

На Скрипника завели дело по трем статьям: ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов); ст. 349 (захват работника правоохранительных органов в качестве заложника), ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения).