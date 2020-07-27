В Печерском суде Киева зафиксировали коронавирус. Сейчас в здании на улице Владимирской, 15 проводится дезинфекция людьми в костюмах химзащиты.

Как передает корреспондент "Страны" с места происшествия, к зданию подъехала карета "скорой помощи", из нее вышел сотрудник в защитном костюме с заряженным химраствором баком и вошел в здание, где начал методично обрабатывать помещения суда.

Часть персонала попросили выйти на улицу. Заседания после обеда сняты с рассмотрения. Официально не сообщается, кто именно из печерских судей или сотрудников суда подхватил "корону".

Ранее стало известно, что в столичном управлении Гослесагентства зарегистрировали массовую вспышку Сovid-19.

Также мы писали, что в Голосеевском суде Киева выявлена вспышка Covid-19.