С 1 августа в Украине стартует "репетиция" тотального введения кассовых аппаратов - РРО (регистратор расчетных операций).

Готовится несколько нововведений.

Во-первых, вступят в силу новые положения по фискализации, в частности, предпринимателей обяжут указывать в чеках код товара и детализировать информацию по торговой операции. "Чеки станут метровыми, появится почти 30 новых строк", — говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич. Это, по его мнению, усложнит работу бизнеса и повысит вероятность ошибок и штрафов. Которые, кстати, с 1 августа, тоже вырастут.

Во-вторых, запускается программное РРО — разрекламированное налоговиками нововведение, которое позволит предпринимателям работать без кассовых аппаратов, а использовать в их качестве обычные смартфон. Правда, и тут есть нюансы. Бесплатная версия от фискальной службы пока работает в тестовом режиме, и на нее уже немало жалоб.

"Я так и не смог закачать эту программу. Провел мини-опрос: на сбой жалуются и другие предприниматели", - говорит Доротич. При этом, неясно, когда налоговики планируют исправлять недочеты, ведь до даты "Ч" остались считанные дни.

Правда, появились платные предложения для бизнеса. К примеру, сооснователь monobank и экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет запускает свое ПО, за использование которого придется платить до 49 копеек с каждого чека.

В-третьих, запускается фискализация платежных терминалов, о чем уже писала "Страна". Данные по транзакциям будут передаваться в налоговые органы, но на первом этапе вообще возможна остановка 40 тысяч терминалов, так как собственники не успевают с программированием.

Поэтому сложности могут быть как у предпринимателей, так и у рядовых украинцев.

"Страна" разбиралась, что изменится с 1 августа для бизнеса и людей.

Кассовые эксперименты

Нововведения по чекам и кассовым аппаратам в смартфоне прописаны в скандальном законе №128, принятом в прошлом году. Предприниматели окрестили его законом об "РРО у кожну хату", так как он предусматривает введение тотальной фискализации. Кассовые аппараты в итоге станут обязательными для всех предпринимателей.

Собственно, массовая установка кассовых аппаратов была намечена еще на апрель этого года. Но из-за карантина дату "Ч" сдвинули на 1 января 2021 года. Но изменения требований к чекам и программное РРО стартуют с 1 августа. То есть, получается, то новые требования пока будут распространяться только на тех предпринимателей, которые уже сейчас работают с кассовыми аппаратами.

Это предприниматели 2-4 групп, годовой доход которых превышает миллион гривен, а также вне зависимости от годового лимита - продавцы лекарств и изделий медназначения, подакцизных товаров (алкоголь, сигареты, нефтепродукты и др.) и технически сложных бытовых товаров.

При этом для предпринимателей первой группы, которые торгуют сложной бытовой техникой и лекарствами, вводятся послабления. Сейчас они также обязаны выдавать чеки. Но с 1 августа это требование для них снимается, — пояснил координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат. Это касается мелкого бизнеса, торгующего на рынках, в киосках, а также небольших сельских аптек, которые, как уже писала "Страна", начали массово закрываться, так как не выдерживают конкуренции с крупными сетями.

При этом тотальная фискализация для остального бизнеса сдвинулась на начало следующего года. С 1 января РРО станет обязательным для таких категорий (вне зависимости от годового дохода):

интернет-магазины

продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней

продажа б/у товаров (то есть, комиссионки и сэконд-хенды)

услуги общепита, кейтеринг и рестораны

турагентства, гостиницы

продажа запчастей для авто

С 1 апреля 2021 года все предприниматели, работающие на едином налоге, вне зависимости от специализации бизнеса, будут обязаны использовать кассовые аппараты.

Сужение ассортимента и новые ценники

Для бизнеса, который уже сейчас работает с РРО, с 1 августа вводятся изменения по кассовым чекам.

В чеке нужно будет указывать код товара по классификации УКТЗЕД, что, по мнению налоговиков, позволит отслеживать движение товаров по торговой рознице и вычислять контрабанду.

Правда, непонятно, как будет вестись администрирование, и кто станет отслеживать историю сотен товарных наименований.

"При дырявых границах делать ставку на отслеживание товара по рознице просто смешно. Понятно, что никакой борьбы с контрабандой не будет. Зато предпринимателям добавится хлопот, ведь нужно будет провернуть огромную работу по перепрограммированию товарных запасов. В разы вырастает вероятность разного рода ошибок, а значит, будет больше штрафов или "договорняков", — говорит Доротич.

Проблема в том, что для того, чтобы запустить такую систему, бизнесу придется перепрограммировать весь товарный учет.

"Первичное введение товаров в базу с последующим ведением товарных запасов будет весьма проблематичным для предпринимателей с большим ассортиментом, которые не имеют достаточной численности персонала", — говорит Гарнат.

Но это — только вершина айсберга.

"С 1 августа для многих встанет вопрос с подтверждающими документами о происхождении и учёте товаров. В Украине, на сегодняшний день, из-за нерешенной проблемы с "дырявой таможней", даже при желании не так просто наполнить прилавок исключительно легальными товарами", — говорит координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат.

То есть, хотя, на первый взгляд. требование по чекам достаточно узкое и касается только "внутренней кухни" бизнеса, последствия почувствуют все потребители. Предприниматели станут намеренно сужать ассортимент товаров, оставляя только самые ходовые позиции, а также будут отказываться от "сомнительной" продукции - контрабанды, "серого" товара и товара, происхождение которого сложно подтвердить.

"У меня больше тысячи разных товарных позиций, много "мелочевки", которую я держу для ассортимента. Перепрограммировать весь склад, и запуститься по -новому с 1 августа - из области фантастики. Поэтому пока оставим в продаже только самую ходовую продукцию, которая дает основную кассу", - рассказал нам киевский предприниматель, собственник сети магазинов запчастей.

Также эксперты прогнозируют сложности с легальной продажей техники, так как в этой категории особенно велика доля контрабанды. "Левым" товаром торгуют даже крупные сети. Скажем, по iPhone доля контрабанды оценивается до 70%.

Получается, что такой товар предприниматели будут вынуждены либо снимать с торговых полок, либо что-то решать с документами и как-то договариваться с контролерами.

Что может отразится на ценнике. Как рассказали нам в одной из сетей, самые популярные модели техники могут подорожать на 5-7%.

Также с 1 августа запускаются другие изменения по чекам. Они прописаны в приказе Минфина №306. Заметно расширяется объем информации, который придется забивать в чеки. Если сейчас указано только название торговой точки, товар и его стоимость, то с 1 августа будет 28 строк (название субъекта хозяйствования, тип объекта налогообложения, адрес, индивидуальный налоговый номер и пр.). Детальнее с новыми требованиями по чекам можно ознакомиться здесь. В приложении к приказу Минфина есть также образец нового чека.

"Появятся просто "метровые чеки". Все это - лишняя нагрузка на бизнес, не говорят уже о дополнительных затратах на бумагу. И как-то идет в разрез с курсом на диджитализацию", - иронизирует Доротич.

РРО в смартфонах, выключение терминалов и новые штрафы

Еще одно нововведение — запуск с 1 августа так называемого программного РРО - аналога альтернативы традиционным кассовым аппаратам. Такое ПО можно использовать, чтобы запустить кассовый аппарат в смартфоне.

Государственная налоговая служба предложила свой вариант программного РРО, который можно загрузить на специальном сайте. Правда, пока предприниматели недовольны его работой.

"У меня ничего не загружается, и коллеги жалуются на сбои. Мягко говоря, сыровата разработка. зато появились платные аналоги, которыми предприниматели будут вынуждены пользоваться. Это только подтверждает подозрения, что кассовые аппараты в смартфонах запускаются, чтобы дать возможность кому-то подзаработать", — говорит Доротич.

О запуске приложения для бизнеса с 1 августа написал на своей странице в Facebook ‘экс-министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

"Компания называется Checkbox. Мы создали крутой программный продукт, который позволит украинскому бизнесу экономить деньги и быть эффективней. Речь идет о так называемых программных РРО или, проще, программных кассах", — написал Дубилет. Стоимость пользования зависит от категории предпринимателя и оборота бизнеса. Максимальная цена - по 49 копеек с каждого чека.

Правда, пока программный РРО не является обязательным для использования. Бизнес может и дальше "сидеть" на обычных кассовых аппаратах. Время "Ч" для программного РРО наступит с 1 января, когда вступят в силу новые требования по фискализации. Тогда бизнес, который сейчас не использует РРО будет вынужден или переплачивать за кассовые аппараты и их обслуживание, или соглашаться на кассовые аппараты в смартфоне. Но в любом случае, по подсчетам Доротича, появятся дополнительные затраты порядка 80 тысяч гривен в год (с учетом зарпалаты бухгалтеру), что бизнес заложит в ценники.

Но если большинству предпринимателей программный РРО предлагают "на пробу", то для платежных терминалов оно станет обязательными уже с 1 августа. Как уже писала "Страна", финансовые компании угрожают отключить порядка 40 тысяч терминалов (через которые люди оплачивают коммуналку, пополняют счет), так как не успевают выполнять законодательные требования. С 1 августа в платежные терминалы нужно обязательно внедрить РРО, что сложно сделать из-за технических нюансов.

"Фискализация платежных терминалов должна наступить с 1 августа (как неожиданно). Но на данный момент программное обеспечение по передаче данных о вашем платеже с платежного терминала сразу в налоговую службу еще не работает. Закроют 40 тысяч терминалов и погонят всех граждан в банки, потому что там, по мнению налоговиков, легче контролировать ваши деньги, дорогие граждане. То есть, бабушка живет на минимальную пенсию и пополняет мобильный счет, например. Очевидно, по мнению налоговиков, это уже роскошь. Нужно разобраться - откуда доходы. Тотальный и черный позор авторам и реализаторам этого закона", — написала в Facebook экс-глава Регуляторной службы Ксения Ляпина.

Стоит отметить, что с 1 августа также меняются штрафы за нарушения, связанные с работой РРО. Так, сейчас штраф за первое нарушение - 1 гривна, за каждое последующее - 100% стоимости товара. Новые штрафы - 10% от стоимости товара за первое нарушение и 50% за последующие. С 1 января 2021 года штрафы составят 100% и 150% от стоимости товара соответственно.

С 1 октября этого года в помощь налоговикам придут рядовые покупатели. Они смогут жаловаться на нарушения при покупке товара от 850 гривен и получать за это компенсации.

"Собственно, с 1 августа мы сможем увидеть только небольшую часть того, что ждет нас с 1 января 2021 года, когда начнет вводится тотальная фискализация. Надеемся все же к тому времени добиться изменений в законодательство", — говори Доротич. В Раде уже зарегистрирован законопроект №3853-1, который, в частности, прописывает "индексацию" годовых лимитов для физлиц-предпринимателей. Предлагается вводить РРО для бизнеса, доход которого превышает не миллион гривен, а 3,8 млн (820 минимальных зарплат). "Остальной бизнес можно контролировать через книгу учета доходов, отмену которой нам удалось отстоять", — говорит Доротич.