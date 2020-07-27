Архиепископ Харьковский и Полтавский Православной церкви Украины Афанасий Шкурупий прокомментировал стартовавшее перемирие на Донбассе и призвал свергнуть действующую власть, а также заявил о предательстве президента Владимира Зеленского.

Об этом Шкурупий написал на своей странице в Facebook 24 июля.

"С весны прошлого года (именно тогда проходили выборы, когда Зеленский был избран президентом - Ред.) у меня постоянно напеваются такие слова: "Смотрю в прицел я и думу гадаю - почему я не снайпер, почему не стреляю?". Это, вероятно, было ощущением, которые с каждым днем становилось все крепче, на то ужасное предательство Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь. Он этим поступком поставил себя вне закона!" - написал иерарх.

После чего он призвал свергнуть действующую власть и расправиться с руководством государства.

"Зеленский предал украинское государство! Руководство ВСУ предало свои войска! Украинцы, неужели мы это будем терпеть и в очередной раз сдадимся врагу, навеки похоронив возможность иметь собственное государство? Почему молчат политики? Почему молчат националистические организации? Почему молчит комитет противодействия капитуляции? Почему молчат украинцы? Опять покроем себя позором капитулирующих? Прихвостней Путина под суд народного гнева!" - добавил Шкурупий.

Когда ему начали делать замечания в комментариях, он ответил: "Я гражданин своего государства — Украины и сын своей Родины, и если она в опасности, то просто молиться уже мало. Крест в одной руке, а пулемет в другой! А вы хотите чтобы били мою мать, а я только молился и наблюдал, что из этого получится? Жаль только, что возраст уже не мал (Шкурупию 66 лет - Ред.). И удивляюсь, что молодежь такая пассивная".

Отметим, что по сообщению блогера Александра Вознесенского, Шкурупий делал свои посты в тот же день, когда к нему, как иерарху Харьковско-Изюмскому, приезжало множество иерархов ПЦУ во главе с руководителем церкви Епифанием для освящения церкви в селе Бугаевка.

"Возникает вполне закономерный вопрос: а действительно ли освящение храма в маленьком селе - это столь важное событие, которое требует присутствие 7 иерархов (около 15% от всех правящих иерархов СЦУ) и участие главы СЦУ? Выглядит очень не убедительно. Более похоже, что Епифаний Думенко хотел провести определенные переговоры с рядом иерархов своей структуры, а освящение храма в маленьком селе - это был просто повод чтобы незаметно для посторонних глаз, вдали от СМИ и множества людей, провести переговоры. И вот, после встречи с главой структуры и рядом иерархов СЦУ, Афанасий Шкурупий делает заявление о том, что Зеленский вне закона, говорит о том, что хотел бы стать снайпером и убивать, что в одной руке должен быть крест, а в другой - пулемет, а под конец призывает народный суд над теми, кого он считает "прихвостнями Путина", - пишет Вознесенский.

Напомним, с 27 июля в силу вступили новые договоренности о перемирии на Донбассе, которые были заключены ТКГ по урегулированию конфликта. Приказ о прекращении огня 26 июля обнародовала "народная милиция ДНР/ЛНР".

Также специальный приказ, обязывающий бойцов ВСУ придерживаться режима прекращения огня на Донбассе, 26 июля выпустило командование операцией Объединенных сил.