Во вторник, 28 июля, в Украину вернется жара, а уже в среду, 29-го числа, температура воздуха в стране местами достигнет +36 градусов.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным во вторник в большинстве областей ожидается +28...+33 градуса. В западных регионах будет на несколько градусов ниже, +25...+28. Жара на неделе будет усиливаться, и в среду на юге, востоке, в центральных регионах уже достигнет +33...+36 градусов.

А сегодня, 27 июля, в Украине возможны даже ливни - речь о южной части страны. Завтра, во вторник, дожди с грозами наиболее вероятные в Крыму, Запорожье, Донецкой и южных районах Луганской областей, а также в Житомирской, Ровенской, Винницкой областях. Большинство западных областей передохнет от осадков. Остальные регионы также обойдутся без дождей.

По данным синоптика, в Киеве 28 июля предполагается сухая жаркая погода. В течение дня +30...+32 градуса. Жара в столице продлится первую половину недели, в четверг, 30 июля, придет атмосферный фронт с грозовыми дождями, и температура опустится до +25 градусов.

"Атмосфера старается - вот нам и жара, и сухая пауза в западных областях, и дожди - в южной части, и свежий воздух во второй половине недели (на юге и востоке уже ближе к выходным), словом, держит гармонию и равновесие", - подытожила синоптик.

Напомним, в "Укргидрометцентре" рассказали о погоде в августе: ожидается от -2 до +42.

Также мы писали, что синоптики сообщили, какая температура воды в Черном и Азовском морях.