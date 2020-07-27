По состоянию на понедельник, 27 июля, в общежитии Института специальной связи и защиты Национального технического университета "КПИ имени Игоря Сикорского" официально подтвердились 152 случая заражения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Главе государства сообщили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки. В частности, в НТУУ "КПИ" были зафиксированы 152 случая заражения коронавирусом", — говорится в сообщении.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что показатель зараженности среди населения вырос и составляет 66,7 человек на 100 000 человек.

Напомним, о вспышке коронавируса в общежитии стало известно вчера, 26 июля. Однако тогда в КГГА заявляли, что официально подтвердились 52 случая заболевания.

Также "Страна" писала, что на утро понедельника, 27 июля, в Украине подтвердились 807 случаев заражения коронавирусом. Из них в Киеве - 70 заболевших.