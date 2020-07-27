Одесские власти не называют сроки разрешения ситуации с танкером "Delfi", который в ноябре прошлого года потерпел крушение и до сих пор лежит на городском побережье. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и весь контроль над ее решением перейдет государству.

Об этом во время брифинга в понедельник, 27 июля, сообщил губернатор Максим Куцый.

"Сегодня должна экспертная комиссия ГСЧС подтвердить уровень чрезвычайной ситуации, и с этого момента весь контроль над ситуацией и все работы будут переданы государству, а если точнее говорить - то под управления АМПУ (Администрация морских портов Украины - Ред.)", - сказал Куцый.

По словам представителя АМПУ, статус чрезвычайной ситуации влияет на два момента.

"Момент первый - полный капитанконтроль переходит АМПУ, и второй - не упрощение, а ускорение подписания договора и тендерной процедуры", - сказал он.

Отмечается, что вместо нескольких месяцев переговоры займут до трех недель.

Кроме того, в АМПУ рассматривают два варианта решения проблемы: поднять судно или его порезать. При этом отмечается, что утечка топлива из него продолжится.

В мэрии причиной регулярного разлива в море топлива из танкера назвали несоответствие сорбирующих бонов. Отметим, владелец танкера несколько раз пытался выровнять судно, но достичь этого не смог.

Напомним, ранее провалились уже две попытки поднять затонувший танкер. Первая попытка сдвинуть судно с месте предпринималась 24 июля. Тогда из-за тросов, которые были капроновыми, этого сделать не смогли.

На следующий день во время очередной попытки достать танкер стальные канаты, которыми решили воспользоваться в этот раз, так же оборвались.

"Страна" подробно писала о том, почему провалились попытки поднять танкер Delfi и что теперь с ним сделают.