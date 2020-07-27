В понедельник, 27 июля, перед президентом Украины Владимиром Зеленским отчитались о том, что за нарушение противоэпидемических правил по территории страны закрыли 37 ночных клубов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В министерстве внутренних дел сообщили, что из-за нарушения условий карантина закрыли 37 ночных клубов", —говорится в сообщении.

В то же время сам Зеленский напомнил о том, что ответственность за здоровье посетителей несут лично руководители заведений.

"Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителях. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время. И я благодарен всем, кто понимает эту ответственность. Мы все стремимся к возвращению к обычному ритму жизни. Но сделать это сможем, только преодолев коронавирусную инфекцию", — сказал он.

До этого мы рассказывали, что нардепы от "слуги народа" отпраздновали уход в "летний отпуск" вечеринкой в ночном клубе, где находились без масок. На сцене их развлекал исполнитель Серега.

Также "Страна" рассказывала, что 10 июля в Киеве закрыли четыре развлекательных заведения из-за нарушений ограничений, принятых на время карантина.