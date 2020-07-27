В Министерстве иностранных дел Германи сообщили, что на сегодня новых дат, когда может состояться встреча министров "нормандской четверки", нет.

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД ФРГ Кистофера Бургера пишет "Интерфакс".

Так, по его словам, вопрос о дате возможной встречи министров стран "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе пока остается открытымю

"Никаких новых дат пока нет, работа продолжается", - сказал Бургер.

Напомним, что 26 июля состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В ходе звонка лидеры обсудили реализацию принятых лидерами "нормандского формата" решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Также мы писали, что с 00:01 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, а Зеленский хочет, чтобы соглашение о прекращении огня на Донбассе подписали лидеры "Нормандской четверки".

Кроме того, "Страна" анализировала, почему Зеленский пошел на перемирие и поговорил с Путиным о Конституции и как это связано с "нормандским саммитом".