Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей вылетел из аэропорта "Жуляны" в Киеве и отправился в Бодрум в Турции.

Об этом "Стране" сообщили источники в окружении Петра Порошенко.

Самолет (Learjet 60, бортовой номер T7-ISH) взлетел в понедельник, 27 июля, в 13:42.



Отметим, что стоимость перелета из Киева в Бодрум на таком чартере составляет 15 тысяч евро без питания в один конец. Самолет приземлится в Бодруме ориентировочно в 16:00.

Отметим, что вчера вечером партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" разослала по СМИ анонс акции протеста, намеченной на вечер понедельника, 27 июля, на 19:00, которая состоится на Банковой. Организаторы акции обвиняют президента Владимира Зеленского в госизмене из-за объявляемого понедельника перемирия на Донбассе.

Но, как видим, самого лидера партии на этой акции не будем. Правда, к моменту ее начала он уже приземлится в Турции и сможет активно комментировать происходящее в соцсетях.

Напомним, на прошлой неделе в Минске представители Украины и ОРДЛО приняли решение о прекращении огня на Донбассе с 27 июля, которое бы гарантировало соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия. Ранее мы подробно анализировали, сможет ли новое перемирие остановить войну на Донбассе.