В "ДНР" прокомментировали обвинения командования ООС в обстрелах украинских позиций на Донбассе уже после начала перемирия. В Донецке эту информацию назвали провокацией.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, в "ДНР" заявляют, что "народная милиция" не совершала обстрелов украинских позиций в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня.

"Данное заявление является очередной информационной провокацией украинской стороны, нацеленной на дестабилизацию обстановки... Учитывая публичную позицию официальных представителей Киева, которые на всех ресурсах заявляют о готовности дать вооруженный ответ на любые действия, очевидно, что целью таких провокаций является оправдание своей агрессии", - сказано в сообщении.

Напомним, с 00:01 27 июля в силу вступили новые договоренности о перемирии на Донбассе, которые были заключены ТКГ по урегулированию конфликта. Командование операцией Объединенных сил и "народная милиция ДНР/ЛНР" накануне выпустили приказы о прекращении огня.

Утром в понедельник в "ЛДНР" заявили, что с начала перемирия обстрелов на Донбассе не было. А вот командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в ночь с 26 на 27 июля, уже после начала объявленного перемирия, противник обстрелял украинские позиции.

"Страна" ранее уже анализировала, остановят ли новые меры огонь и почему против них резко выступила "партия войны".