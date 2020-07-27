Журналистское сообщество Украины продолжает выступать против планов Рады принять репрессивный закон о масс-медиа. Усиление госрегулирования медиасреды станет наступлением власти на свободу слова в Украине, а предложенная нардепами отмена ряда действующих законов приведет к наступлению на права всех журналистов.

К такому выводу, в частности, пришли херсонские журналисты, массово подписавшие обращение к Раде против нового законопроекта "О медиа", как передает пресс-группа НСЖУ.

Херсонские журналисты обращают внимание на то, что проект Закона не содержит положений относительно надлежащей защиты журналистов при осуществлении профессиональной деятельности, а его принятие приведет к уничтожению региональных редакций.

"Законопроект сохраняет идею установления мега-контроля над всеми СМИ, а функция регулятора будет возложена на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, в котором нет ни одного представителя непосредственно от медиа или журналистов. Поэтому он более ориентирован на санкции против СМИ, чем на защиту их интересов и развитие рынка. Нацсовет часто был тем "кнутом", который власти использовали для давления на телевидение и радиовещание. А теперь этот "кнут" законопроект предлагает распространить на печатные и онлайн-СМИ", - говорится в обращении херсонских журналистов.

Редакторы ведущих СМИ Херсонской области и руководство областной организации НСЖУ признают, что законодательство о СМИ нуждается в обновлении, так как значительное место в медийном пространстве заняли интернет-СМИ, онлайн-медиа, социальные сети, а государственные и коммунальные печатные издания стали независимыми.

"Но новое медийное законодательство не должно создавать опасности для свободы слова в Украине и возвращать СМИ вновь в зависимость", - убеждены авторы нижеследующего обращения.

Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ призывает "Слуг народа" и вице-премьера Федорова отложить репрессивный закон "О медиа".