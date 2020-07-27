В Баку в период с первого по пятое августа пройдут масштабные военные учения Азербайджана и Турции. На них планируют участие различных видов, а также боевые стрельбы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, передает "Интерфакс".

"В соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, согласно годовому плану в нашей стране пройдут азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе пройдут учения авиации.

Всего на учениях будут задействованы бронетехника, артиллерия и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны.

Напомним, маневры войск решили запланировать после того, как на армяно-азербайджанской границе произошли столкновения. Они начались 12 июля и продолжались до 15 июля в двух районах: Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения). В среду, 15 июля, посольство Украины в Ереване, из-за того, что наша страна поддержала Азербайджан, неизвестные активисты облили борщом.

В четверг, 16 июля, бои продолжились после того. Обе стороны выступили с взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

А уже в пятницу, 17 июля, ситуация на границе вновь накалилась: пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявил о том, что противник использовал стрелковое оружие разных калибров.