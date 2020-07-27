В Кремле назвали содержательным телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина, который состоялся вчера.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, беседа двух лидеров прошла в конструктивной и деловой атмосфере.

"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - сказал Песков журналистам.

Напомним, в воскресенье, 27 июля, накануне перемирия на Донбассе Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Во время разговора президенты обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже.

Отметим, что по итогу разговора украинская сторона впервые подтвердила, что обсуждает вопрос изменений в Конституцию в контексте Минских соглашений по Донбассу,

Позже в Кремле сообщили, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны. В отчете на сайте российского президента сказано, что главы государств подробно обсудили разные аспекты урегулирования конфликта на Донбассе и констатировали необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы.

Также мы подробно анализировали, почему Зеленский пошел на перемирие и поговорил с Путиным о Конституции.