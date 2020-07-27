Сегодня, 27 июля, в Беларуси перед президентским выборами, назначенными на 9 августа, завершился громкий процесс над высшими чиновниками и крупными банкирами. В СМИ его давно уже окрестили "делом Втюрина", по имени главного фигуранта.

Андрей Втюрин (бывший начальник охраны президента Александра Лукашенко, экс-заместитель госсекретаря Совета безопасности - Ред.) был признан виновным в получении взятки в размере $192 000 и получил срок в 12 лет лишения свободы.

Об этом передает из зала Верховного суда портал Tut.by.

И вот какие приговоры суд вынес в отношении других фигурантов "дела Втюрина"

Феликс Касперович, председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр", признан виновным в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов - 7,5 года лишения свободы.

Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, признан виновным в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов - 7,5 года лишения свободы, конфискация 526 000 долларов, остальную сумму он уже погасил.

Сергей Сиводедов, генеральный директор "Белтелекома", взятка в сумме не менее 470 000 долларов и 15 000 евро - 7 лет лишения свободы. Была применена ст. 69 УК, так как он выполнил досудебное соглашение.

Юрий Зданевич, директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, взятка 82 500 долларов - 7 лет лишения свободы, конфискация 20 000 долларов и 8 000 евро, еще 52 000 долларов с него взыщут в счет погашения ущерба.

Алексей Милованов, начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО "АСБ Беларусбанк", признан виновным в получении взятки в сумме 27 000 долларов - 6 лет лишения свободы.

Владимир Жилин, фактический руководитель "Мобильного сервиса" (Минск), в виде взяток передал 900 250 долларов - 4 года лишения свободы.

Владимир Томченко, директор "ТТ-Связьком" (Минск), передал взятку в 9 000 долларов - 3 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

Сергей Шарков, гражданин Латвии, бывший директор "ДПА" (Минск), признан виновным в даче взяток на сумму в 5 000 долларов - штраф 5 000 долларов.

Юрий Пономарев, исполнительный директор Банка БелВЭБ, взятка в 13 000 долларов, а также выгода имущественного характера на сумму 1 000 фунтов стерлингов - 3 года лишения свободы.

Александр Бровка, представитель "Мобильного сервиса", признан виновным в даче взяток в общей сумме 13 000 долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1 000 фунтов стерлингов - 4 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение.

Виталий Горбачев, представитель компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком", гражданин России, передал взятку в сумме не менее 190 000 долларов - 2 года лишения свободы.

Владимир Казанцев, представитель компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком", гражданин России, передал взятку в сумме не менее 190 000 долларов - 2 года лишения свободы.

Михаил Пригара, представитель "АМТ-Груп Интернешнл" (Минск), в виде взятки дал 285 000 долларов - 3 года лишения свободы.

Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, взятка не менее 30 000 долларов - 3 года лишения свободы, освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей "Солидекс ПИ" и "Солидекс" (Минск), передал взятку в 195 000 долларов - 4 года лишения свободы.

Приговор Верховного суда вступил в законную силу. Пономарева взяли под стражу в зале суда, Кудасов будет освобожден из-под стражи. Его действия были переквалифицированы с ч. 3 ст. 430 УК на ч. 2. Если изначально ему вменялось получение взятки в особо крупном размере (30 000 долларов), то по приговору суда он признан виновным в получении 10 000 долларов, а это уже крупный размер и другая санкция статьи. Из-под стражи освободили в связи со сроком давности преступления.

Те, кто приговорен к лишению свободы и ограничению, по амнистии будут освобождены частично от отбытия наказания сроком в один год.

Как пояснил судья, сегодня из-под стражи также будут освобождены Казанцев и Горбачев. Они приговорены каждый к двум годам, но с учетом амнистии наказание уже отбыли.

Как сообщал КГБ Беларуси, у взяточников было изъято более $1,65 млн, 62 000 евро и более 1 кг золота.

Что касается личности Андрея Втюрина, то он в 2007-2014 годах возглавлял службу безопасности президента Александра Лукашенко. С сентября 2014 по апрель 2019 года он был заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси и членом коллегии МВД. В апреле 2019 года Лукашенко его уволил, и вскоре после этого Андрей Втюрин был задержан.

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