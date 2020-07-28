Во вторник, 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси - Украины в честь событий 988 года, когда киевский князь Владимир принял христианство по греческому обряду, а также сделал его государственной религией Киевской Руси. Поскольку точная дата Крещения Киевской Руси неизвестна, праздник отмечают в день памяти Владимира Великого, канонизированного церковью в лике святого.

Если в последние годы в этот день традиционно проводили крестные ходы и молебны на Владимирской горке, в этом из-за карантина отказались от массовых мероприятий.

Крещение и коронавирус

Ранее ПЦУ и УПЦ обнародовали информацию о том, что в этом году решили не проводить крестные ходы, а все мероприятия проведут, соблюдая требования карантина.

"Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет", - прокомментировал такое решение министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В России также сегодня отмечают, но называют праздник просто День крещения Руси без упоминаний о Киеве и Украине.

Программа празднования ПЦУ

Верующих приглашают присоединиться к празднованию Крещения онлайн на YouTube-канале ПЦУ.

27 июля с 16:45 проводили Всенощное бдение в Михайловском Златоверхом соборе.

28 июля в 09:00 митрополит Епифаний совершит Божественную литургию по случаю 1032-летия Крещения Руси-Украины и дня памяти святого равноапольстольного князя Владимира.

В 13:00 предстоятель ПЦУ совершит молебен у памятника святому Владимиру.

Программа мероприятий УПЦ

28 июля, в 08:30 в Киево-Печерской лавре начнется Божественная литургия, которую возглавит предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий. В 09:30 на площади перед Успенским собором состоится проповедь Онуфрия.

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершат Божественную литургию, в завершении которой будет звучать колокольный звон. На торжествах в Киево-Печерской лавре сестры милосердия и волонтеры будут бесплатно раздавать маски верующим.

В День Крещения Руси телеканал "Интер" будет транслировать литургию из Киево-Печерской лавры, а телеканал "112 Украина" проведет масштабный международный телефорум "Люди. День Крещения Руси".

Как проходили Крестные ходы

В прошлые годы в дни Крещения Руси церкви обычно проводили многотысячные крестные ходы. Так, год назад УПЦ провела крестный ход 27 июля. Вначале верующие собрались на молитву на Владимирской горке, потом участники двинулись к Киево-Печерской лавре, где остались на всенощную.

В торжествах по случаю Крещения Руси участвовала и новосозданная единая поместная православная церковь Украины (ПЦУ) - 28 июля священнослужители провели молебен на Владимирской горке, в мероприятиях участвовал экс-президент Петр Порошенко.

В 2018 году в крестном ходу в честь 1030-летия Крещения Киевской Руси приняли участие около 65 тысяч верующих. Был перекрыт центр столицы, за безопасностью следили 30 тысяч полицейских.

Такое внимание к Крестному ходу приковано, поскольку нередко мероприятие сопровождалось провокациями и стычками. Так, в 2016 году в Борисполе около 200 активистов, среди которых были представители ОУН и местной "самообороны" перекрыли дорогу верующим и им пришлось идти в Киев через Бровары.

Перекрывали подъезды к Киеву и на Житомирской трассе, поскольку две большие колонны двигались от Святогорской Лары на востоке и Почаевской - на западе.

Все это касалось шествий УПЦ. Андрей Парубий, бывший спикером Верховной Рады в то время, заявлял, что крестный ход был организован Кремлем для дестабилизации ситуации в Украине.