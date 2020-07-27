Украина подписала с Италией новое соглашение об авиаперевозках, которое фактически снимает ограничения на перелеты. Это случилось после того как Wizz Air анонсировала запуск 17 маршрутов между странами.

Об этом со ссылкой на информацию компании Wizz Air пишет Avianews.

"На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализировало рынок между двумя странами. После этого авиационные власти Италии (ENAC) предоставили права на маршруты Wizz Air", - сказано в сообщении.

Отметим, что до января 2020 года между странами и так действовал режим "открытого неба". А минувшей зимой авиационные власти Италии уведомили Киев, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты. Это стало фактически красным светом на выдачу новых разрешений на авиалинии, из-за чего Госавиаслужба начала отклонять заявки SkyUp, который хотел расширить свое присутствие на рынке полетов между Украиной и Италией.

Напомним, Шмыгаль хочет скорейшего подписания с ЕС соглашения о едином авиационном пространстве.

Также мы писали, что Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной до августа.