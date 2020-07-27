Средняя месячная температура в Украине, которая придет в августе, ожидается в пределах +19...+24 градусов (в горных районах 16-17 градусов тепла). Это на два градуса выше средних многолетних значений.

Об этом в понедельник, 27 июля, сообщили в "Укргидрометцентре".

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, а в Карпатах – до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Также в "Укргидрометцентре" отметили, что, по данным наблюдений, в августе средняя месячная температура воздуха составит +17...+20 градусов, на юге и юго-востоке страны местами +21...+23 градусов, в горных районах +11...+16 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет +34...+41 градусов, в Луганской области местами +42 градусов, в горных районах +26...+33 градусов. Абсолютный минимум – +1...+7 градусов тепла, на юге до +11 градусов тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0...-2 градуса мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и на Прикарпатье – до 145 мм

"Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинства центральных областей", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в "Укргидрометцентре" сообщили, что в Украине летнее тепло продлится до конца сентября, зима не будет холодной.

Также сообщалось, что в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского выяснили, что за последние 30 лет температура в Киеве поднялась почти на 2 градуса.