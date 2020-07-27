Нардеп Александр Фельдман и его отец Борис. Фото: Facebook/ Александр Фельдман

У народного депутата Александра Фельдмана, который намерен баллотироваться в мэры Харькова от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", умер отец. 

Об этом нардеп сообщил 27 июля в Facebook.

"Папы не стало", - написал депутат и опубликовал черно-белое фото, на котором он запечатлен со своим отцом Борисом Фельдманом. 

В комментариях подписчики нардепа выражают свои соболезнования в связи с потерей. 

Отметим, Борис Фельдман был председателем совета АО "Концерн АВЭК и К". Он лауреат всеукраинских конкурсов по архитектуре и строительству, член Союза архитекторов Украины. 

Он много лет проработал в госучреждениях, был основателем одного из первого кооперативов - "Монтажник". Также разработал технологию производства алюминиевых рам из отходов и внедрил это изобретение в производство.

Умер Борис Фельдман. Скриншот Facebook-страницы Александра Фельдмана

Напомним, сейчас в Харькове продолжается конфликт между мэром города Кернесом и нардепом Фельдманом, которые уже давно делят территорию рынка "Барабашово".

Также мы писали, что когда нардеп Фельдман сообщил о походе в мэры Харькова, Кернес пригрозил, что удалит его, как зуб.

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