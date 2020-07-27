В понедельник утром, 27 июля, в Запорожье умер солдат полка "Азов" Олег Черевко, которого избили у магазина пару дней назад.

Об этом сообщает пресс-служба полка.

"Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер боец полка "Азов" Олег Черевко с позывным "Смерть". Олег служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Олег из Запорожья", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в "Азов" Черевко пришел в начале 2018 года. До этого он служил в различных подразделениях Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.

Умерший боец Олег Черевко. Фото: azov.org.ua

Напомним, инцидент произошел 22 июля. Во время конфликта мужчина ударил по голове бойца батальона "Азов", который прибыл в город в отпуск из зоны проведения Операции объединенных сил. В результате травмы отпускник впал в кому.

Позже виновника удалось задержать. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет лишения свободы.

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