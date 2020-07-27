В понедельник, 27 июля, руководство Минздрава - министр Максим Степанов и его заместитель Ирина Садовьяк - провели брифинг на котором, в частности, рассказали о катастрофическом состоянии службы "скорой помощи" в стране.

Трансляция брифинга велась на официальной Facebook-странице Министерства здравоохранения.

Итак, как оказалось, две трети украинцев не получают вовремя экстренную медицинскую помощь. Министр так же добавил, что не менее 75% машин "скорой помощи" должны доезжать до больного в пределах установленных нормативов и назвал их.

"Те нормативы, которые установлены сейчас (для бригад "скорой помощи" - Ред.), они составляют 10 минут по городу и 20 минут за городом", - уточнил Максим Степанов.

"Из общего количества случаев, а это 6,8 миллиона вызовов - 4,7 миллиона из них являются несвоевременными. Это очень плохие показатели", - добавила Ирина Садовьяк. То есть, "скорая" опаздывает на вызовы в 70% случаев.



Ирина Садовьяк так же уточнила, что сейчас на подконтрольных правительству территориях работает 25 региональных центров экстренной помощи и медицины катастроф.

Вызовы "скорой помощи" можно разделить на следующие категории:

Критическая категория. "Скорая" должна приехать в течение 10 минут.

Категория экстренных вызовов. Предусматривает прибытие бригады медиков в течение 20 минут.

Неэкстренные вызовы. Пациенты направляются в соответствующие учреждения здравоохранения, которые предоставляют первичную медицинскую помощь. Если такой возможности нет, то машину "скорой помощи", которая не выполняет критические или экстренные вызовы, направят к пациенту.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав исключил из протокола лечения больных коронавирусом два препарата.

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