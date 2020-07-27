Сегодня в прокуратуре Киева на Предславинской состоялось представление нового руководителя на постоянной основе после более чем полугодичного и.о. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова представила подчиненным прокурора Киева Олега Кипера. Он сменил и.о. Романа Говду, которому прочат повышение и кресло зама генпрокурора на Резницкой.

Кипер - человек в прокуратуре не новый. До назначения он был замом прокурора Киева, а до этого боролся за восстановление в должности после люстрации, которое завершилось его победой в знаменитом Окружном админсуде Киева. После вступления в силу решения о его восстановлении в должности Кипера сделали внештатным помощником руководителя Офиса Президента и прочили в заместители генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Однако Киперу вероятно больше приглянулась должность прокурора Киева - по куда большему объему полномочий и реальной власти. Поэтому его сначала сделали замом прокурора Киева, чтобы потом плавно перевести после аттестации на должность руководителя.

Во время президентства Виктора Януковича Кипер занимал должность заместителя начальника следственного управления ГПУ, но после Майдана был уволен из прокуратуры в связи с люстрацией. После Кипер формально занимался адвокатской деятельностью и даже баллотировался в Одесский городской совет в 2015 году, правда, безуспешно. Также Киперу приписывают связи с близким соратником экс-генпрокурора Юрия Луценко - Сергеем Кизем, занимавшем при нем должность зама генерального прокурора.

С приходом на Предславинскую нового руководителя там ожидают одесский "прокурорский десант", так как он выходец из Одессы и может подтянуть многих сослуживцев.

Сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время представления Кипера отметила, что от нового руководителя столичной прокуратуры ожидает эффективной и слаженной работы.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут отвечать запросу общества", - передает ее слова пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

В свою очередь, Олег Кипер поблагодарил за доверие и сказал, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Напомним, ранее в Офис генпрокурора вернули люстрированного брата представителя Зеленского в Конституционном суде.

Также мы писали, что суды начали восстанавливать люстрированных прокуроров, начисляя им миллионные компенсации.