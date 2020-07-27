Командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в ночь с 26 на 27 июля, уже после начала объявленного перемирия, противник обстрелял украинские позиции. Также выстрелы были зафиксированы в понедельник утром. В тоже время силы ООС ответного огня не открывали, так как не было угрозы жизни солдат.

Об этом Кравченко заявил в ходе брифинга 27 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая. К сожалению, со стороны противника в 0:20-0:45 был обстрел подразделений 36-ой отдельной бригады морской пехоты стрелковым оружием, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личного состава не нес", - сказал он.

По данным Кравченко, около 09:00 в полосе ответственности 79-ой бригады при помощи ручных противотанковых гранатометов противник осуществил три выстрела и установил три мины ПОМ.

"Опережая вопрос о возможности открытия огня в ответ, подчеркиваю: никто не может запретить военнослужащим защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом. Как командующий Объединенных сил, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в зоне ООС, заверяю, что в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы жизни наших военнослужащих, ответ Вооруженных сил будет мгновенным и решительным", - сказал командующий Объединенных сил генерал-лейтенант.

По его словам, в частях и подразделениях Объединенных сил царит здоровая атмосфера, все без исключения военнослужащие готовы выполнять приказы, понимая важность достигнутых политических договоренностей, "ведь теперь речь идет о реальной возможности прекратить огонь с обеих сторон".

Напомним, с 00:01 27 июля в силу вступили новые договоренности о перемирии на Донбассе, которые были заключены ТКГ по урегулированию конфликта. Приказ о прекращении огня еще вчера обнародовала "народная милиция ДНР/ЛНР".

Также специальный приказ, обязывающий бойцов ВСУ придерживаться режима прекращения огня на Донбассе, 26 июля выпустило командование операцией Объединенных сил.

Кроме того, сообщалось, что утром 27 июля в "ЛДНР" заявили, что с начала перемирия обстрелов на Донбассе не было.