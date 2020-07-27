В понедельник утром, 27 июля, сильный дождь затопил курортный город Бердянск в Запорожской области, из-за чего дороги превратились в реки. Кроме того, часть города осталась без света.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск24".

"Часть центра города без электричества. Обесточена Коса, военный городок и Нагорная часть", — говорится в сообщении.

Уточняется, что начать работы по восстановлению подачи электричества пока что невозможно из-за того, что улицы города затоплены. Электрики обещают начать работы сразу после того, как уйдет вода.

В связи с сильным затоплением, машины буквально "плывут" по Западному проспекту и улице Италийской.

Бердянск затопило водой. Фото: brd24

Напомним, 14 июля в Харькове также прошел сильный дождь, после которого местные жители решили поплавать на надувной лодке прямо на затопленных улицах.

Также мы писали, что обильные дожди затопили и Львовскую область. Местные жители находятся в отчаянии, у самых пожилых из них не получается справиться с последствиями непогоды.