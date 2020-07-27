Действующий президент Украины Владимир Зеленский воспользовался своим правом вето и вернул обратно в Верховную Раду Закон "О внесении изменений в Закон "О государственной службе" по поводу кандидатского резерва", сопроводив документ своими предложениями.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Владимир Зеленский поддерживает восстановление конкурсов на занятие должностей на государственной службе. В то же время президент подчеркивает необходимость соблюдения одного из принципов госслужбы, определенного Законом Украины "О государственной службе", - принципа стабильности, в том числе и в работе служащих, занимающих должности категории "А", и считает необходимым обеспечить для них гарантированную законом независимость от изменений политического руководства государства и госорганов", - уточнили в пресс-службе.

В связи с этим президент предлагает отменить положения, которыми установлено, что субъект назначения может принять решение об увольнении государственного служащего категории "А" по ​​собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа).

Владимир Зеленский считает крайне важным и актуальным компетентное усиление состава Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Соответственно, он предлагает включить в состав Комиссии представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку кандидату, претендующему на занятие должности государственной службы категории "А", и его профессиональной компетентности, а именно: стратегического видения, глубокого понимания стратегических национальных интересов, способности определять направления развития и осуществлять анализ и оценку проблем и перспектив устойчивого развития Украины, понимать актуальность проблем и вызовов в соответствующей сфере общественной и государственной жизни, а также способности к реализации амбициозных реформ.

Президент Украины предлагает народным депутатам поддержать положения, согласно которым лица, назначенные на должности государственной службы путем отбора и заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, в случае их соответствия занимаемым должностям могут быть назначены на соответствующие должности или переведены на равнозначные или более низкие вакантные должности в этом органе без обязательного проведения конкурса.

В том случае, если субъект назначения или руководитель госслужбы считают, что упомянутые лица не соответствуют занимаемой должности или принято решение о переводе их на другие вакантные должности, то на такие должности государственной службы объявляется конкурс в течение двух недель после отмены карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Президент Украины отмечает необходимость реализации указанных предложений и рассчитывает на полную поддержку со стороны парламента", - добавили в пресс-службе.