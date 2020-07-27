Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, самой большой поддержкой граждан пользовались бы нынешний глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса от группы "Рейтинг", который проводился 15-20 июля.

Так, в поддержку Зеленского из "Слуги народа" высказались 30,2% опрошенных респондентов. Юрия Бойко на выборах президента поддержали бы 14,4% украинцев, а Петра Порошенко из "Европейской солидарности" —13,7%.

Таким образом во втором туре вышли бы Зеленский и Бойко.

В то же время уточняется, что около 11,9% украинцев еще не определились со своим кандидатом. Еще 8,5% украинцев заявили, что, скорее всего, не пошли бы на предстоящие выборы.

Как бы проголосовали украинцы, если бы выборы президента были в ближайшее время. Фото: ratinggroup.ua

Напомним, в этой же презентации социологи рассказали о том, что в Верховную Раду на выборах, если бы они проходили в ближайшее время, прошли бы четыре партии. Уровень поддержки "Слуг народа"упал до 28%.