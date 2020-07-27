Мать одного из абитуриентов, которых в начале июля незаконно удерживали в Киевском местном и областном сборном пункте, рассказала, что ее сына никто после этой ситуации не искал, а сам он сейчас собирается не в армию, а на учебу.

Об этом мать 20-летного Дениса Заховавко рассказала в комментарии "Стране".

По словам женщины, ее сына и других абитуриентов, которых незаконно удерживали в сборном пункте, отпустили, после того, как возмущенные родители пришли туда 9 июля. Молодым людям выписав увольнительные с обязательством вернуться в сборный пункт через несколько дней, но по, словам матери Дениса Заховавко, ее сын сейчас собирается не в армию, а на учебу.

"Он написал заявление в Киево-Святошинский районный военкомат о том, что он хочет продолжать учиться и написал жалобу на членов комиссии, которые не рассматривали его документы, отправил это все рекомендательным письмом. Из военкомата один раз звонили всего, но не приезжали, никто сына не искал", - сообщила мать Заховавко.

Напомним, "Страна" рассказывала о том, как в Киеве под сборным пунктом плакали родители, чьих сыновей удерживали внутри.

Также мы писали о том, как хотят забирать в армию абитуриентов и что даст им право на отсрочку.