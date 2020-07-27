Лидерами в парламентском рейтинге среди украинцев по-прежнему остаются четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованного в понедельник, 27 июля.

Так, среди опрошенных, которые готовы голосовать и уже определились с выбором, за "Слугу народа" отдали бы голоса почти 28%, за "Оппозиционную платформу" готовы проголосовать 15,5%, за "Европейскую солидарность" - 14,3%, "Батькивщину" - 10%. Эти партии преодолевают 5%-ный барьер и проходят в Раду.

Остальные партии расположились ниже проходного барьера: 4% поддерживают "Радикальную партию", партию "Сила и честь" - 3,5%, больше 3% голосов имеют также "Партия Шария" и "Свобода". "Украинская стратегия" Гройсмана" - 2,8%. "Голоса" имеет всего 2,4%. Остальные политические силы имеют рейтинг в 1,5% и ниже.

В опросе принимали участия 2 тысяч жителей Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Исследование проводилось методом личного формализированного интервью 15-20 июля.

Напомним, ранее опрос Центра "Социальный мониторинг" показал, что партию "СН" готовы поддержать менее 30% опрошенных. При этом рейтинг "Оппозиционной платформы" поднялся выше 20%.

Ранее соцопросы показывали, что рейтинг "Оппоплатформы" превысил 21%, а отрыв от "Слуги народа" сократился до менее 10%.