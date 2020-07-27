В Киеве снижается число новых случаев коронавируса. Фото: "Страна"

В Киеве за минувшие сутки коронавирус выявили у 70 человек. Это самый низкий за последние две недели показатель новых случаев Covid-19, зафиксированных за день. 

Об этом свидетельствует информация, обнародованная мэром Киева Виталием Кличко в Telegram-канале. 

Так, всего в столице уже 7 690 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. За последние сутки заболели: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет, 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, 3 девочки от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13. В Дарницком - 12 и в Соломенском районе - 9 случаев.

Коронавирус в Киеве 27 июля. Инфографика: Телеграм-канал Кличко

Отметим, что в Киеве число новых случаев снижается второй день подряд. Кроме того, 70 пациентов с коронавирусом, выявленных за день - это наименьший показатель в Киеве за последние 14 дней.

Коронавирус в Киеве, суточный прирост. Данные СНБО

Коронавирус в Киеве 27 июля. Скриншот: Телеграм-канал Кличко

Напомним, всего коронавирусом за прошлые сутки в Украине заразились 807 человек.

Также мы писали, что Минздрав показал статистику распространения коронавируса в Украине на 27 июля. Лидируют по число зараженных Львовская область и Киев.

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