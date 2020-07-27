В Рожнятовском районе Ивано-Франковской области полиция задержала мужчину, который во время застолья взорвал гранату из-за того, что поссорился с владельцем дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, ночью в воскресенье, 26 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу с осколочными ранениями доставлен 51-летний мужчина.

Предварительно установлено, что мужчины распивали алкогольные напитки в доме 51-летнего хозяина. Во время застолья между ними возник словесный конфликт, из-за чего 39-летний гость вытащил из кармана РГД-5, вынул предохранительную чеку и положил ее на стол.

В результате взрыва пострадавший получил многочисленные повреждения. В частности, у него обнаружили множественные осколочные ранения грудной клетки, живота, головы и нижних конечностей. Сейчас он находится в Перегинской районной больнице.

На Прикарпатье застолье закончилось взрывом гранаты. Фото: if.npu.gov.ua

Напомним, в Деснянском районе Киева прохожие обнаружили подозрительный пакет на улице Киото и вызвали полицию. Улица была временно перекрыта.

Правоохранителям удалось выяснить, что в пакете находились яйца и молоко.