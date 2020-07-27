В понедельник утром, 27 июля, в жилом доме на столичном Подоле прогремел взрыв неизвестного предмета. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила пресс-секретарь Подольского района Киева Анна Страшок, как передает "Украинская правда".

"На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники", - сказала она.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

Свидетели утверждают, что в результате взрыва были выбиты окна. Внутренняя отделка дома также повреждена.

Напомним, 23 июля столичная полиция пять раз выезжала проверять сообщения о подозрительных предметах, в ночь на пятницу снова поступил сигнал о минировании. На этот раз неизвестные заявили, что взрывчатка заложена в Министерстве социальной политики.