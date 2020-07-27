Коронавирус, распространяясь по всему миру, очень сильно мутирует. И этот процесс влияет на разработку вакцины от Covid-19 и ее дальнейшую эффективность.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 июля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

По данным главы Минздрава, за всеми мутациями вируса следят ведущие ученые мира. При этом уже есть некоторая информация об этом.

"Он становится все-таки более уязвимым. Хотя, с другой точки зрения, куда еще более чувствительно, мы видим, как он распространяется по миру. В то же время, на что влияет мутация? Она влияет в том числе на непосредственное изготовление вакцины и может вызвать неэффективность этой вакцины", - сказал Степанов.

Напомним, Зеленский хочет, чтобы Украина была в числе первых стран, которые получат вакцину от коронавируса.

Также мы писали, что ученые создадут вакцину от коронавируса из смеси антител переболевших пациентов и людей с иммунитетом.