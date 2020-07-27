Спасателям удалось ликвидировать пожар, который произошел в одном из административных зданий на ул. Крещатик, 12 в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило в понедельник, 27 июля, в 08:26. Как выяснили пожарные на месте, возгорание, которое сопровождалось сильным дымом, возникло на втором этаже шестиэтажного здания. Уже в 08:53 огонь был потушен.

В данный момент устанавливаются причины пожара. При этом никто не пострадал.

Напомним, сегодня утром в одном из домов столичного Подола прогремел взрыв неизвестного предмета. Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство".

Также сегодня ночью в Киеве сгорели три автомобиля полиции, которые были предназначены для перевозки задержанных. Правоохранители не исключают версии о поджоге машин.