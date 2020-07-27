В ночь на понедельник, 27 июля, в Киеве сгорели три автомобиля полиции, которые были предназначены для перевозки задержанных.

Об этом "Стране" рассказали осведомленные источники в полиции.

"Пожар произошел в Центре обеспечения ГУНП №2 на Железнодорожном шоссе, 9. В 03.20 загорелся автозак ПАЗ, огонь быстро охватил еще два автозака, стоявших рядом", - рассказали наши источники.

В полиции уточнили, что не исключают версии о поджоге машин для перевозки задержанных, поскольку, по словам дежурного, в три часа ночи он услышал хлопок, после которого от машин повалил дым.

Напомним, в ночь на среду, 10 мая, неожиданно возник пожар с последующим сильным задымлением почти всех кабинетов здания на Набережном шоссе, 25, где расположено Главное следственное управление Национальной полиции.

Также "Страна" писала, что в ночь на субботу, 7 марта, на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы сожгли машину полицейского. По информации наших источников в МВД, около 03.00 от местных жителей поступил сигнал в пожарную охрану и полицию о том, что на бульваре горит автомобиль "Volkswagen".