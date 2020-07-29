29 июля церковь отмечает память святой Юлии Карфагенской. В этот день с именинами поздравляют Юлий, которые были названы в честь этой святой. Либо же обладательниц этого имени, которые не знают, в честь какой из святых Юлий были названы, если они отмечают день рождения с июня по август.

Значение имени Юлия и характер

Есть три версии происхождения имени Юлия - от старинной формы Иулия, что переводится с греческого как кудрявая. У скандинавов слово Jul означало Рождество, а на латыни -"рожденная в июле" или "представительница рода Юлиев".

Изначально Юлиями назвали представителей сильного пола, однако со временем имя стало женским. Сейчас это одно из популярных имен в Украине.

Юлиям приписывают добродушный, гостеприимный и ранимый характер. Им свойственно сочетать в себе мягкость и жесткость, они умеют быть сильными и слабыми, проявлять свободолюбие и покорность. Юлии отличаются красотой. Несмотря на задатки лидера, счастье для них заключается не в карьерных высотах, а в семье.

Считается, что Юлии, рожденные летом, покладистые и скромные. Те, кто родился зимой и осенью - не рассчитывают на чужую помощь и всегда добиваются своих целей. Весенние Юлии могут быть впечатлительными, часто влюбляются и окружают себя друзьями.

Цветком имени Юлия считается подсолнух, который символизирует достаток, благополучие и успех. А цвет имени: желтый.

Кто такая Юлия Карфагенская (Корсиканская)

29 июля - день памяти мученицы Иулии (Юлии) Карфагенской. Ее знали как Корсиканскую деву, которая родилась в семье христиан в Карфагенском царстве. Во время войны ее захватили в плен и перевезли в Сирию, где девушка стала рабыней. Иулия не поддавалась уговорам стать язычницей, все время проводила в молитвах.

Хозяин Иулии отправился в плавание и взял с собой рабыню на корабль. Когда судно причалило к Корсике, Юлия осталась на корабле, а мужчина с командой веселился на языческом празднестве. Язычники-корсиканцы воспользовались ситуацией. Они споили хозяина и украли святую, приказав ей поклониться идолам. Однако дева твердо отказалась, сказав, что является христианкой. За это ее распяли. Позже о случившемся узнали в монастыре и монахи выкрали тело святой Иулии Карфагенской, чтобы предать его земле со всеми христианскими почестями.

В праздничный день Иулии Карфагенской принято молиться об исцелении, стойкости, безропотности в принятии испытаний.

Именины Юлии отмечают также 31 мая - в честь Юлии Коринфской. В православной традиции считается, что каждого оберегает два ангела. Ангел-хранитель появляется в день крещения - этот день называют днем ангела. Именины - это дата, когда отмечают память святого, в честь которого ребенок был назван при крещении. Бывает, что у человека сразу несколько именин в году. Если вы не знаете, в честь какого именно святого вас назвали, тогда в календаре выбирается день памяти святого с таким именем - ближайший после дня вашего рождения. Другие дни в честь святых с вашим именем считаются малыми именинами.

Стихи и поздравления в прозе

С именинами, милая Юля!

Желаю быть счастливой всегда,

Чтоб от радости сверкали глаза!

Будь любимой и счастливой, доброй, нежной, самой милой,

Пусть улыбка не уходит, счастье пусть тебя находит!

Юляньчик! Сегодня, в день ангела, можно и нужно окружить себя самыми близкими и любимыми! Нежно обнимаю и поздравляю с именинами!

Юліє, вітаю з Днем ангела! Нехай добрий янгол оберігає твоє життя, не підпускаючи турботи і печалі. Нехай у гостях часто бувають щастя, вдача, ніжні слова, приємні емоції та любов.

Юльчик, ты для меня самый близкий и родной человечек, мой самый лучший в жизни подарочек! Поздравляю со светлым днем имени! Пусть все твои капризы и мечты всегда будет кому исполнять!

Юльечка, пусть будет жизнь как полноводная река, в которой плещутся волны счастья и любви, а семья станет ее берегами! Пусть твой ангел защищает от всех невзгод и все будет хорошо.

З днем янгола, який завжди допомагає,

Від лихого вберігає,

Хай Господь тобі із неба,

Додає усе, що треба:

Щоб колеги поважали,

Друзі щоб допомагали,

Аби ти була красива,

Щоб з роками не старіла,

Повсякчас щоб багатіла,

І завжди була щаслива!

Юленька, с именинами! Пусть удача не забывает дарить каждый день улыбку, чтобы сердце наполнялось любовью, а душа согревалась от удачи и успехов!

Дорогая Юлечка, поздравляю с Днем ангела! Будь невероятно счастливой, бесконечно успешной, искренне любимой и оставайся невероятно красивой! Пусть жизнь балует радостными встречами и дарит массу добрых чудес и приятных подарков.

Пусть ангел спустится с небес и в щечку поцелует,

Пообещает исполнения чудес и радости дарует.

Пусть сегодня твое настроение будет замечательным! Дорогая моя Юля, поздравляю тебя с именинами!