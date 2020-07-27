Утром в понедельник, 27 июля, в "ЛДНР" заявили, что с начала перемирия на Донбассе обстрелов зафиксировано не было.

Об этом сообщают донецкие и луганские СМИ.

Так, с 00:01 27 июля, момента, когда официально началось новое перемирие на Донбассе, не было зафиксировано нарушения режима прекращения огня на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, командование операцией Объединенных сил 26 июля выпустило специальный приказ, которым обязало бойцов ВСУ придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.

Мы писали о том, что вступившие с 27 июля новые договоренности были заключены ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе. Приказ о прекращении огня еще вчера обнародовала "народная милиция ДНР/ЛНР". Издание такого приказа впервые стало условием прекращения огня, которое было заключено в Трехсторонней контактной группе.

"Страна" подробно разбиралась, остановят ли новые меры огонь и почему против них резко выступила "партия войны".