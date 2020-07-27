После президентских выборов в США, которые состоятся осенью текущего года, специальным представителем Госдепа по вопросам Украины может стать новый американский посол в Украине Кит Дейтон. Однако пока его назначение затягивается.

Об этом со ссылкой на посла Украины в США Владимира Ельченко передает "РБК-Украина".

По словам Ельченко, сейчас действительно не хватает человека, который бы курировал украино-американские отношения, а также восстановил бы активное участие США в переговорных процессах вокруг конфликта Украины и РФ.

"Нам нужен такой человек, и после ноябрьских выборов, надеюсь, такой человек будет назначен. Прямо об этом не говорят, но есть такие намеки, что кто-то будет. На определенном этапе были расчеты на то, что таким человеком станет новый посол США в Украине Кит Дейтон, но, к сожалению, процесс его утверждения в Сенате затянулся, совершенно не по политическим причинам", - сказал Ельченко.

Впрочем, Ельченко считает, что кандидатура Дейтона все-равно будет утверждена.

"Из-за пандемии график работы Конгресса сломан, они несколько месяцев были на карантине. Иногда они собираются, но у них множество насущных медицинских и экономических вопросов", - сказал Ельченко, добавив, что до ноябрьских выборов кандидатуру Дейтона, скорее всего, утвердят.

Отметим, Кит Дейтон - генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.

Напомним, Зеленский может совершить визит в США еще до выборов нового президента.